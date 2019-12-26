Незаконная добыча песка под Киевом: активисты перешли к решительным действиям

В Киеве группа общественных активистов, не дожидаясь действий власти, демонтировала забор, который был установлен на месте незаконной добычи песка у реки Коник.

Напомним, OBOZREVATEL неоднократно обращал внимание на факт незаконной добычи песка именно на этой территории. Заранее общественные организации сделали ряд обращений к правоохранительным органам, благоустройствам, органам местной власти, представителям разрешительной системы с вопросами, которые касались фактов кражи недр и незаконного использования территории.

Разрешения на ведение деятельности, а тем более на добычу песка, не предоставлялось.

Добыча песка у реки Конек

Открыто несколько уголовных производств в отношении вышеупомянутых фактов. Но вопреки логике, деятельность продолжается. Попираются любые природоохранные запреты, меняется русло реки, крадутся народные недра. Более того – установлен забор, как всегда, без разрешений. Именно поэтому граждане решили самостоятельно выполнить работу КП "Благоустройство" и помогли городу снести построенный забор.

Противодействие ворам будет продолжено и в дальнейшем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Киевщине случаи хищения песка стали уже не редкостью.

В селе Плесецкое Киевской области еще в августе раскрыли новую схему хищения недр предприятием "Плисецкой гранитный карьер".

А в сентябре "песчаные нелегалы" показали себя в Вышгороде. Компания, на чье имущество был наложен судебный арест, снова начала вывозить со своих складов песок.

В следующем месяце в Голосеевском районе Киева возле реки Конек зафиксировали еще один факт незаконной добычи песка.

"Нелегалы" сбили коптер Общественной организации "Стоп коррупции", когда съемочная группа приехала, чтобы зафиксировать на видео реку Конек, русло которой было изменено из-за работы песчаных браконьеров.

OBOZREVATEL подробно выяснил, как и за что воюют песчаные браконьеры в Киеве.

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