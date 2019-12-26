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26 декабря • обновлено в 15:33
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Незаконная добыча песка под Киевом: активисты перешли к решительным действиям

1.6т
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В Киеве группа общественных активистов, не дожидаясь действий власти, демонтировала забор, который был установлен на месте незаконной добычи песка у реки Коник.

Напомним, OBOZREVATEL неоднократно обращал внимание на факт незаконной добычи песка именно на этой территории. Заранее общественные организации сделали ряд обращений к правоохранительным органам, благоустройствам, органам местной власти, представителям разрешительной системы с вопросами, которые касались фактов кражи недр и незаконного использования территории.

Разрешения на ведение деятельности, а тем более на добычу песка, не предоставлялось.

Добыча песка у реки Конек

Добыча песка у реки Конек

Новости
Незаконная добыча песка в Киевской области: за браконьеров взялась полиция

Открыто несколько уголовных производств в отношении вышеупомянутых фактов. Но вопреки логике, деятельность продолжается. Попираются любые природоохранные запреты, меняется русло реки, крадутся народные недра. Более того – установлен забор, как всегда, без разрешений. Именно поэтому граждане решили самостоятельно выполнить работу КП "Благоустройство" и помогли городу снести построенный забор.

Противодействие ворам будет продолжено и в дальнейшем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На Киевщине случаи хищения песка стали уже не редкостью.

  • В селе Плесецкое Киевской области еще в августе раскрыли новую схему хищения недр предприятием "Плисецкой гранитный карьер".

  • А в сентябре "песчаные нелегалы" показали себя в Вышгороде. Компания, на чье имущество был наложен судебный арест, снова начала вывозить со своих складов песок.

  • В следующем месяце в Голосеевском районе Киева возле реки Конек зафиксировали еще один факт незаконной добычи песка.

  • "Нелегалы" сбили коптер Общественной организации "Стоп коррупции", когда съемочная группа приехала, чтобы зафиксировать на видео реку Конек, русло которой было изменено из-за работы песчаных браконьеров.

  • OBOZREVATEL подробно выяснил, как и за что воюют песчаные браконьеры в Киеве.

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Читайте все новости по теме "Незаконная добыча песка на Киевщине" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Незаконная добыча песка на Киевщине
Место
Украина Киев
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
а обо3 то каким боком к этим людям примазывается?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Активисты хотят свою долю?
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