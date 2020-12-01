Пропавшего ученика Киевского военного лицея нашли в другом городе

Олег Тимченко Кияни 17:27, 1.12.2020 Обновлено: 18:14, 1.12.2020

Пропавшего 16-летнего ученика Киевского военного лицея имени Ивана Богуна правоохранители разыскали 1 декабря в Житомире.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, с подростком все нормально.

В полиции Киева сообщили, что Назар Прокопчук 30 ноября покинул учебное заведение, никого не предупредив.

Причины такого поступка выясняют правоохранители.

Назар Прокопчук.
Пресс-служба полиции Киева

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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