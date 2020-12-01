Пропавшего ученика Киевского военного лицея нашли в другом городе
Пропавшего 16-летнего ученика Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, правоохранители разыскали 1 декабря в Житомире.
Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, с подростком все нормально.
В полиции Киева сообщили, что Назар Прокопчук 30 ноября покинул учебное заведение, никого не предупредив.
Сейчас с ним общаются правоохранители.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
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