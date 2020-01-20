Несли цветы и плакали: в Киеве похоронили погибших пилотов МАУ

В понедельник, 20 января, в Киеве на Берковецком кладбище похоронили пилотов самолета МАУ Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко, которые погибли в авиакатастрофе в Иране.
Как сообщает "Сегодня", проститься с погибшими пришли около 400 человек. Кроме родных и близких людей, проводить в последний путь пилотов пришли их коллеги и просто сочувствующие. В начале церемонии погребения над кладбищем по традиции пролетел самолет.
Отпели Наумкина и Гапоненко в местной церкви, что находится у входа на кладбище. К месту захоронения пилотов несли букеты роз и гвоздик, люди рыдали, прощаясь с ними.
Известно, что пилотов похоронят рядом с могилами других авиаторов, погибших и умерших в разные годы.
Похороны пилотов МАУ в Киеве
Сегодня
Похороны пилотов МАУ в Киеве
Сегодня
Похороны пилотов МАУ
Сегодня
Пилот Алексей Наумкин
Сегодня
Похороны пилотов на Берковецком кладбище
Сегодня
Похороны пилотов МАУ
Сегодня
Добавим, что на Берковецком кладбище часто хоронят пилотов. "Невдалеке похоронен целый экипаж, погибший в 90-х", – поделился один из работников кладбища.
Владимир Гапоненко
Алексей Наумкин
Также сегодня, 20 января, в пгт Козелец Черниговской области прошли похороны погибшего бортпроводника Игоря Матькова. Отпевание и прощание состоялось в соборе Рождества Богородицы.
Игорь Матьков
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
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