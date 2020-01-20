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20 января • обновлено в 17:17
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Несли цветы и плакали: в Киеве похоронили погибших пилотов МАУ

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В понедельник, 20 января, в Киеве на Берковецком кладбище похоронили пилотов самолета МАУ Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко, которые погибли в авиакатастрофе в Иране.

Как сообщает "Сегодня", проститься с погибшими пришли около 400 человек. Кроме родных и близких людей, проводить в последний путь пилотов пришли их коллеги и просто сочувствующие. В начале церемонии погребения над кладбищем по традиции пролетел самолет.

Отпели Наумкина и Гапоненко в местной церкви, что находится у входа на кладбище. К месту захоронения пилотов несли букеты роз и гвоздик, люди рыдали, прощаясь с ними.

Известно, что пилотов похоронят рядом с могилами других авиаторов, погибших и умерших в разные годы.

Похороны пилотов МАУ в Киеве

Похороны пилотов МАУ в Киеве

Сегодня

Похороны пилотов МАУ в Киеве

Похороны пилотов МАУ в Киеве

Сегодня

Похороны пилотов МАУ

Похороны пилотов МАУ

Сегодня

Пилот Алексей Наумкин

Пилот Алексей Наумкин

Сегодня

Похороны пилотов на Берковецком кладбище

Похороны пилотов на Берковецком кладбище

Сегодня

Похороны пилотов МАУ

Похороны пилотов МАУ

Сегодня

Добавим, что на Берковецком кладбище часто хоронят пилотов. "Невдалеке похоронен целый экипаж, погибший в 90-х", – поделился один из работников кладбища.

Владимир Гапоненко

Владимир Гапоненко

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Алексей Наумкин

Алексей Наумкин

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Также сегодня, 20 января, в пгт Козелец Черниговской области прошли похороны погибшего бортпроводника Игоря Матькова. Отпевание и прощание состоялось в соборе Рождества Богородицы.

Игорь Матьков

Игорь Матьков

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Новости Киева и Киевской области Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина Киев
Теги
МАУ похороны
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Земля им пухом. Эти люди ни в чем не виноваты, то что они родились на бесовской Украине тоже не их вина.
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