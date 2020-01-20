Несли цветы и плакали: в Киеве похоронили погибших пилотов МАУ

В понедельник, 20 января, в Киеве на Берковецком кладбище похоронили пилотов самолета МАУ Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко, которые погибли в авиакатастрофе в Иране.

Как сообщает "Сегодня", проститься с погибшими пришли около 400 человек. Кроме родных и близких людей, проводить в последний путь пилотов пришли их коллеги и просто сочувствующие. В начале церемонии погребения над кладбищем по традиции пролетел самолет.

Отпели Наумкина и Гапоненко в местной церкви, что находится у входа на кладбище. К месту захоронения пилотов несли букеты роз и гвоздик, люди рыдали, прощаясь с ними.

Известно, что пилотов похоронят рядом с могилами других авиаторов, погибших и умерших в разные годы.

Похороны пилотов МАУ в Киеве Сегодня

Похороны пилотов МАУ в Киеве Сегодня

Похороны пилотов МАУ Сегодня

Пилот Алексей Наумкин Сегодня

Похороны пилотов на Берковецком кладбище Сегодня

Похороны пилотов МАУ Сегодня

Добавим, что на Берковецком кладбище часто хоронят пилотов. "Невдалеке похоронен целый экипаж, погибший в 90-х", – поделился один из работников кладбища.

Владимир Гапоненко Facebook

Алексей Наумкин Facebook

Также сегодня, 20 января, в пгт Козелец Черниговской области прошли похороны погибшего бортпроводника Игоря Матькова. Отпевание и прощание состоялось в соборе Рождества Богородицы.

Игорь Матьков Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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