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Непонятно как: в Киеве произошло странное смертельное ДТП

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Под Киевом на Гостемельський трассе вечером 3 января произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Водитель Hyundai ехала со стороны города Ирпень в сторону Киева.

"Непонятно как, но вдруг, Hyundai вылетает на встречную полосу, где в этот момент движется Fiat. От столкновения Hyundai переворачивается и улетает в кювет", - сказано в сообщении.

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Хотя скорая приехала довольно быстро, женщину-водителя Hyundai, 32 лет, спасти не удалось.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве патрульные задержали пьяную женщину за рулем, после того как к ним поступил сигнал от одного из неравнодушных киевлян.

Читайте все новости по теме "ДТП" на Обозревателе.

Темы
ДТПДТП в КиевеНовости Киева и Киевской области
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