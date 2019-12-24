"Недоукомплектована на 34%": в МВД пожаловались на нехватку патрульных в Киеве

Патрульная полиция Киева сегодня недоукомплектована кадрами на 34%.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Арсен Аваков, передает УНИАН. Он также отметил, что если учесть тех, кто на больничном и в отпуске, то в столице не хватает 50% патрульных полицейских.

Замминистра пояснил, что такая ситуация сложилась в связи с низкими зарплатами кадрового состава.

Патрульная полиция Гордон

"Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тыс. 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки – 17-18 тыс. гривен... И поэтому многие патрульных полицейских, которым не очень просто работается, они не хотят так работать", – заявил Геращенко.

Геращенко выразил надежду, что в следующем году бюджет Украины будет перевыполнен и зарплата для патрульных полицейских будет повышаться, поскольку столица нуждается в полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове полицейский спас заложницу, получив при этом ножевые ранения. Его доставили в больницу для срочной операции.

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