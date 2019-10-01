"Не покупал жетон": выяснились подробности поездки Тома Круза в метро Киева

В честь визита в киевское метро актера Тома Круза на станции "Золотые ворота" будет установлена "голливудская звезда".

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". "Поклонницы Тома Круза уже готовят звезду. Она будет приклеена на полу станции "Золотые ворота". Администрация, конечно же, не будет против. Наоборот, начнем делать Аллею звезд, как в Голливуде", – сообщили в метрополитене.

Отвечая на вопрос, почему известный актер решил воспользоваться метро, в пресс-службе заявили: "У нас даже не возникает такого вопроса! Другого варианта даже быть не могло!"

В киевском метро Том Круз не покупал жетон 24 Канал

В метро уточнили: Тому Крузу не предоставлялась специальная охрана. "У него есть собственная охрана".

"Он не пользовался льготным удостоверением, не покупал жетон, а оплатил проезд банковской карточкой. Он провел в метро примерно столько же времени, что и наши пассажиры, 10-15 минут", – добавили в пресс-службе.

В метро также сообщили, что никакой предварительной договоренности между администрацией метрополитена и пресс-службой актера по поводу его визита не было. "Мы уважаем всех наших пассажиров, независимо от их статуса или чего-либо еще. Мы рады, когда метрополитеном пользуются звезды кино, но в той же степени, в какой мы рады всем нашим пассажирам", – подчеркнули в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL, вечером в понедельник, 30 сентября, в киевском метро заметили голливудскую звезду Тома Круза, которого сопровождал помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Позже стало известно о том, что Круз прибыл в Киев по приглашению президента.

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