Не коронавирус! Смерть 30-летнего спортсмена в Киеве обросла новыми деталям

30-летний Кирилл Абанин, который умер 6 апреля в Институте сердца в Киеве, не болел коронавирусом.

Такую информацию OBOZREVATEL подтвердили в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины. Так, его тест оказался отрицательным.

"У нас нет подтвержденного теста на коронавирус из Института сердца", – сказал нам глава центра Сергей Чумак.

Кирилл Абанин Facebook Кирилла Абанина

Напомним, у Кирилла пять дней держалась температура под 40. Родные трижды вызывали скорую, но врачи отказывали в госпитализации. Только в третий раз удалось настоять на том, чтобы его забрали в больницу. Однако, спасти его не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Кирилла Абанина сообщила его девушка, тренер по фитнесу Валерия Вьюшина.

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