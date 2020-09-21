"Не хватало кислорода и воды". Киевлянка рассказала, как лечат COVID-19 в Александровской больнице

Киевлянка Елена Герасимова рассказала, как лечилась от тяжелой формы коронавируса (COVID-19) в Александровской клинической больнице столицы.

Она вела в Facebook хронику своей болезни, которая длилась почти месяц. Около двух недель женщина лечилась в больнице.

Хроника лечения Герасимовой:

23 августа

После недели безрезультатной антибиотикотерапии пришлось госпитализироваться. ПЦР сделали. Через 5 часов результат – коронавирус.

24 августа

Медсестра сортировочного отделения в комбинезоне открывает двери в палату и со словами "это ваш антибиотик" швыряет таблетку на кровать и быстро закрывает дверь. Затем снова открывает: "А это жаропонижающее", – бросает вторую таблетку и быстро закрывает дверь. (Убегает)...

Первый день работы 1-й урологии, которая перепрофилирована под COVID. Вечером отделение сидит без еды. Забыли.

Дежурный врач: "Я вообще уролог. Все вопросы к инфекционисту, он сейчас придет" (конечно, его не было)...

Инфекциониста второй день нету. Мужчины грозятся идти на Банковую. Наши снимки за сутки никто не смотрел (кто бы в этом сомневался)...

На 20 больных в отделении трехлитровый чайник. По 150 граммов пойла на нос. Учитывая, что у большинства родные тоже болеют, то питьевой воды негде взять.

Несмотря на то, что на 2-3 комнаты отдельный санузел, там отсутствует горячая вода.

25 августа

13 часов дня. У меня уже 38. Утром нам:

– не мерили кислород и давление.

– не приносили таблетки на день.

– ни делали укол гепарина...

16:00. Был обход. Правосторонняя пневмония. Температура 38,6. Перевели в инфекционное. Даже прикрепили врача. Температура после жаропонижающей капельницы 39,4. Немного подышала кислородом...

21:00. Температура чуть спала. Палаты оборудованы кислородом. Есть чайник и горячая вода. Палата-бокс на двоих. Выходить в коридор нельзя. Из минусов – отсутствует холодильник. Но есть тревожная кнопка. В целом – разница космическая.

Сегодня дали две котлеты – на обед и на ужин.

26 августа

2-е инфекционное отделение. Сатурация на нижней границе допустимого, поэтому периодически прикладываюсь к маске с кислородом, как пьяница к бутылке. Назначили еще одну капельницу с антибиотиком и укололи дексаметазон.

Сегодня десятый день болезни. Считается, что эти дни будут кризисными. Из смешного – моя соседка по палате, которая лежит с двусторонней "ковидной" пневмонией, не верит в COVID-19.

Facebook Елены Герасимовой

28 августа

Два раза ходила с четвертого на третий этаж и обратно. Вниз норм, вверх впечатление, что перекрыли воздух. Сразу приступ кашля и хватание маски с кислородом.

30 августа

14 день болезни, 7 день в больнице. Вирус понемногу отступает. Температура второй день не поднимается выше 37. Страшная слабость и ночной пот. 2-3 футболки за ночь – обычная норма.

Пробую дыхательную гимнастику – пока ничего существенного не выходит. Но уже чаще могу вдохнуть полной грудью. Большинство времени (кроме ночи) на кислороде. За неделю в больнице состояние существенно улучшилось. Все капельницы с антибиотиками пока при мне.

1 сентября

Пришел второй рентген – воспаление таки двустороннее. Хотя объективно хрипов прослушивается меньше. Уменьшили количество инъекций дексаметазона.

4 сентября

Еще вчера утром все было ок. Но уже к вечеру мне прострелило всю левую половину туловища от головы до поясницы. Боль была такой, что вдохнуть-выдохнуть было невозможно. Полное впечатление поломанных ребер...

Утром пришел вчерашний тест ПЦР. Он до сих пор был положительным. В дополнение на рентгене оказался плеврит и скопление жидкости в правом легком.

Но оставаться хотя бы еще на один день было бы самоубийством. Поэтому я подписала все свои обязательства и с выпиской и набором рекомендаций вечером оказалась дома.

Далее снова к семейному – сделать ПЦР и через 10 дней контрольный рентген. На этом мое пребывание в больнице закончилось, чего не скажешь о "ковиде". Впереди завершение лечения и восстановление.

9 сентября

Сегодня на кислородных аппаратах находится менее 25% госпитализированных. И это не потому, что все остальные не нуждаются в кислороде. Это потому, что для всех остальных его нет.

Как человек, который почти 2 недели находился в больнице, хочу объяснить, что все, кого госпитализируют с ковидом, имеют воспаление легких (в основном двустороннее). У меня была полисегментарная пневмония. Это означает, что в легких не единственный очаг воспаления, а множественные точки или области.

Поэтому все пациенты должны иметь доступ к кислороду. Они сами регулируют время ношения маски – или это периодически в течение суток, или маска должна быть на лице постоянно, включая ночной сон.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко рассказала о последствиях COVID-19 даже после выписки.