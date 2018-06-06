Не хватает на премии и элитное авто: в КГГА потроллили "Нафтогаз"

В Киеве на досках объявлений появились уведомления о том, что НАК "Нафтогаз" решил отключить горячую воду до тех пор, пока жители не выплатят долг "Киевэнерго".

В тексте говорится о том, что чиновникам не хватает денег на миллиардные премии. Соответствующие снимки предоставил источник OBOZREVATEL.

"НАК "Нафтогаз Украины" принял решение про отключения ваших домов от горячего водоснабжения до тех пор, пока вы не выплатите нашей компании долг "Киевэнерго". Без этих денег нам не хватает на миллиардные премии, дорогие автомобили и элитное жилье. С уважением, глава управления НАК "Нафтогаз Украины" А.В.Коболев", – пошутили власти города в объявлениях.

Напомним, что киевляне стали заложниками спора между "Нафтогазом" и властями столицы, потому что было использовано газа на 2,5 млн гривен, за который никто не заплатил. В КГГА считают, что долги должен платить "Киевэнерго", а в "Нафтогазе" говорят, чтобы расплачивался КП "Киевтеплоэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском горсовете заявили, что готовы к радикальным мерам, если "Нафтогаз" не восстановит горячее водоснабжение киевлянам.