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''Не хочу ждать!'' Кличко высказался об участии в выборах

1.3тЧитать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его политическая партия "Удар" будет принимать участие в парламентских выборах.

Чиновник отметил, что он намерен отстаивать интересы столицы и каждого городка и каждой деревни в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

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Кроме того, Кличко подчеркнул свою твердую уверенность в том, что при хорошем представительстве не будет огромного значения иметь, кто президент, а кто премьер-министр.

"Нам необходимо будет отстаивать на законодательном уровне интересы местного самоуправления, потому что на самом деле все начинается с низов: с нашего двора, с нашего района, деревни, городка", – заявил мэр.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Также градоначальник отметил, что намерен выполнить перед киевлянами обязательства, которые ранее давал. Среди ключевых задач он назвал запуск автомобильного сообщения Подольско-Воскресенским мостом к концу следующего года, а также проведение метро на Виноградарь.

"Будет с моей стороны нечестно пообещать и прыгать на другие позиции. Мне эти кресла и позиции не нужны. Единственная моя цель – я хочу жить в нормальных европейских условиях в Украине и поэтому я не хочу ждать: если хочешь сделать хорошо, сделай сам", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэры городов Украины готовы поддержать возрождающийся УДАР Виталия Кличко.

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Персона
Виталий Кличко
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