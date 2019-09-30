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30 сентября • обновлено в 15:58
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"Не фотографируй!" В Киеве ушлые воровки попали на видео

1.9т Читать материал на украинском

В сети появилось видео с одной из двух женщин, которые промышляют в парке "Отрадный" в Киеве, обворовывая пешеходов.

Соответствующий ролик опубликовали в Facebook-сообществе "Киев оперативный", призвав киевлян быть осторожыми и не вступать с ними в беседы.

"Сегодня в парке "Отрадный" две дамочки своими "фокусами" сняли с меня золотую цепочку, крестик и иконку. К счастью, я быстро позвонила в полицию и настояла, чтобы они вернули мои вещи. С проклятиями, трехэтажными матами мне все вернули назад", – сообщила потерпевшая в комментарии под видео.

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Воровка в парке "Отрадный"

Воровка в парке "Отрадный"

Скрин видео

На кадрах видно, что во время видеосьемки воровка кричала потерпевшей: "Не фотографируй!" и угрожала сломать телефон.

При этом женщина отметила равнодушную реакцию полицейских. "Вам же не нужен патруль. Вам же все вернули", – ответили на ее вызов правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области вор-рецидивист во время задержания полицией оказал сопротивление, взяв заложницу и ранив одного правоохранителя. Перед этим он ограбил квартиру местной жительницы.

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Потер Гарі
Потер Гарі
Цыганва уже доста , где С-14, пора опять цыганву уму разуму учить.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского и оборотни авакова рулят
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