"Не фотографируй!" В Киеве ушлые воровки попали на видео

В сети появилось видео с одной из двух женщин, которые промышляют в парке "Отрадный" в Киеве, обворовывая пешеходов.

Соответствующий ролик опубликовали в Facebook-сообществе "Киев оперативный", призвав киевлян быть осторожыми и не вступать с ними в беседы.

"Сегодня в парке "Отрадный" две дамочки своими "фокусами" сняли с меня золотую цепочку, крестик и иконку. К счастью, я быстро позвонила в полицию и настояла, чтобы они вернули мои вещи. С проклятиями, трехэтажными матами мне все вернули назад", – сообщила потерпевшая в комментарии под видео.

Воровка в парке "Отрадный" Скрин видео

На кадрах видно, что во время видеосьемки воровка кричала потерпевшей: "Не фотографируй!" и угрожала сломать телефон.

При этом женщина отметила равнодушную реакцию полицейских. "Вам же не нужен патруль. Вам же все вернули", – ответили на ее вызов правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области вор-рецидивист во время задержания полицией оказал сопротивление, взяв заложницу и ранив одного правоохранителя. Перед этим он ограбил квартиру местной жительницы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!