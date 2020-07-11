Названы самые "зараженные" COVID-19 районы Киева

По состоянию на 11 июля наибольшее количество случаев коронавируса (COVID-19) в пределах Киева зарегистрировано в Дарницком районе – 1009.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, только за минувшие сутки в этом районе обнаружили 36 заразившихся.

Далее по количеству больных следуют Деснянский (727 случаев) и Днепровский (714 случаев) районы.

В Печерском районе – 635 случаев COVID-19, в Соломенском – 556, в Оболонском – 535, в Святошинском – 521, в Шевченковском – 515, в Голосеевском – 484, а в Подольском – 419 случаев.

При этом за сутки в Шевченковском районе зафиксировали 18 зараженных, в Святошинском и Голосеевском районах – по 14.

Telegram Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 11 июня зафиксировали 6115 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 125 человек.