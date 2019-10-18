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18 октября • обновлено в 20:53
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Названо имя "троещинского маньяка": выяснилось, что с ним сделали

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Задержанным "троещинским маньяком", которого подозревают в убийстве и серии нападений, оказался Дмитрий Кулешов.

Как сказано в сообщении Днепровского районного суда Киева в Facebook, подозреваемому избрали меру пресечения в виде "помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение".

"Подозреваемый Кулешов Дмитрий Иллич помещен в Киевскую городскую психоневрологическую больницу №3, сроком на 60 дней, то есть до 15 декабря 2019 года", - сказано в сообщении.

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Действия задержанного квалифицированы по ч.1 ст.121, ч.4 ст.296 УК Украины. "Продолжается досудебное следствие, в ходе которого собираются доказательства возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам", - сообщили в прокуратуре Киева.

Подозреваемый

Подозреваемый

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно полиция опубликовала первое видео с частью допроса подозреваемого. Тот признался, что ему были неинтересны женщины и дети, поэтому он нападал только на мужчин.

Первая публичная информация об опасном маньяке появилась в сети в начале октября и на протяжении недели активно распространялась среди киевлян.

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Место
Украина Киев
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