"Не пейте между едой!" Диетолог назвала безопасное количество чашек чая в день

Диетологи определили безопасное количество чашек и правила употребления чая, которые помогут наслаждаться этим напитком без ущерба для здоровья.

От него лучше отказаться при дефиците железа, а также им нельзя запивать витамины и железосодержащие таблетки, написала в своем Instagram диетолог Светлана Фус.

"Безопасное употребление чая – до трех чашек в день, если при этом не пить кофе", – подчеркнула она.

Врач отметила, что в чае в сухом виде содержится много калия, магния, кальция и витаминов, но после заваривания кипятком они исчезают почти полностью.

Чай Pexels

Также диетолог посоветовала пить чай после еды, а не между приемами пищи, поскольку он считается перекусом.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог объяснила вред зеленого и черного чая и рассказала, как их пить правильно.

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