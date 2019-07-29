"Не пейте между едой!" Диетолог назвала безопасное количество чашек чая в день

Диетологи определили безопасное количество чашек и правила употребления чая, которые помогут наслаждаться этим напитком без ущерба для здоровья.
От него лучше отказаться при дефиците железа, а также им нельзя запивать витамины и железосодержащие таблетки, написала в своем Instagram диетолог Светлана Фус.
"Безопасное употребление чая – до трех чашек в день, если при этом не пить кофе", – подчеркнула она.
Врач отметила, что в чае в сухом виде содержится много калия, магния, кальция и витаминов, но после заваривания кипятком они исчезают почти полностью.
Чай
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Также диетолог посоветовала пить чай после еды, а не между приемами пищи, поскольку он считается перекусом.
Чай: польза или вред? 🤔 В состав чая входит кофеин, который связан с танином. Поэтому воздействует на организм слабее, чем кофе. Но за счет теофиллина чай сильнее стимулирует мочеотделение. Танины связывают железо. ☝ Не рекомендуется: ✅ употреблять чай при дефиците железа; ✅запивать им препараты железа и витаминно-минеральные комплексы. ☕ Безопасное употребление чая - до трех чашек в день, если при этом не пить кофе. В сухом чае содержатся полезные вещества: калий, магний, кальций, железо, витамины РР и В2. Но в чашке заваренного кипятка количество витаминов и минералов так мало, что не стоит брать их в расчет. ☕ Чай лучше пить после еды, чем между приемами пищи. Так как это считается перекус. Ведь все, что не вода, считается еда. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой #бездиет
Как писал OBOZREVATEL, диетолог объяснила вред зеленого и черного чая и рассказала, как их пить правильно.
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