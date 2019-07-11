"Назвал чертом, разбойником и бандитом!" Обиженный бориспольский чиновник пригрозил Зеленскому

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал из рабочего совещания, заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратится в суд из-за оскорбления чести и достоинства.

"Меня назвали чертом, разбойником и бандитом, и я пойду сам сдаваться. Пусть на меня найдут, проверяют, допрашивают, отпечатки сдам. Анализы, пожалуй, сдам. Что ему еще надо?... Они перепутали. Я не представитель РГА, я – избранный людьми, обществом города Борисполя депутат. Никакой я не бандит, никакой судимости у меня нет. На сайте ЦИК четко написано – "не судимый". Получу справку, и буду взимать с президента деньги, которые так же отдам в АТО, за оскорбление чести и достоинства, которое он сделал или которое ему подсунуло окружения СМС-ками", – цитирует его слова УНН.

Правда, Годунок сказал, что может и не подавать в суд, но только в том случае, если Зеленский принесет публичное извинение.

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Ярослав Годунок Эспрессо.ТВ

"Я голосовал за него, я могу и проглотить. Только я думаю, что такого никогда не будет. Если будет извинение – вопросов нет", – добавил он.

Как выяснил OBOZREVATEL, Годунок был осужден на 5 лет лишения свободы по 3-м статьям. Однако, учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил будущего политика от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

На данный момент Годунок баллотируется в Верховную Раду Украины по 98 округу. Во время предвыборной кампании активно поддерживал Владимира Зеленского. На его странице есть публикация, где он вместе со своими детьми призывает голосовать за нового "преЗЕдента".

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