Назначена дата выборов мэра Киева: выяснились важные подробности

Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект с предложением провести выборы в Киеве 8 декабря.

"Назначить внеочередные выборы Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года", - сказано в тексте документа №2143.

13 сентября на сайте парламента был зарегистрирован проект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве".

Инициаторами выступили 39 народных депутатов (36 - от "Слуги народа"), среди которых глава комитета о вопросам местного самоуправления Андрей Клочко.

В документе также описаны полномочия главы Киевской городской госадминистрации, которого сможет назначать/увольнять президент по представлению Кабмина. Также должность не может совмещаться с любой другой.

Главе КГГА в проекте закона выделили такие полномочия:

дает согласие на назначение и увольнение руководителей госпредприятий и территориальных органов министерств Киева;

может принимать участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева;

согласовывает вопросы создания, перепрофилирования или ликвидации госучреждений, предприятий или организаций в Киеве;

имеет право обжаловать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.

по итогам проверки актов на соответствие интересам территориальной общины, может требовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно их устранить.

Выборы в Киеве хотят провести 8 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине заявили, что до конца текущего года провести выборы в Киеве невозможно, поскольку нужно принять новую редакцию закона о столице и законодательство о децентрализации. Ожидалось, что выборы в столице пройдут уже весной.

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