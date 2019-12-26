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26 декабря • обновлено в 12:31
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"Наворовали!" и "договорились с Микитасем!" Развенчано топ-5 мифов о Шулявском мосте

1.8т
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Работы по строительству нового Шулявского моста вместе с велосипедными дорожками и современной инфраструктурой, которые начались в марте 2019 года, планируется завершить до конца года. Городскую власть неоднократно обвиняли в чрезмерной стоимости путепровода и затягивании процесса его реконструкции.

В связи в этим в пресс-службе мэра Киева Виталия Кличко развенчали главные мифы о строительстве нового Шулявского моста.

Миф 1: "А вот китайцы!.."

Рассказы о том, что китайские строители управились бы с реконструкцией Шулявки быстрее – всего лишь рассказы. Путепровод строился в очень сжатые сроки, с использованием суперсовременных технологий. Более того, к работам так же привлекались голландские специалисты и использовалась техника из Нидерландов, что существенно сократило сроки реконструкции.

"Наворовали!" и "договорились с Микитасем!" Развенчано топ-5 мифов о Шулявском мосте

biz.censor.net.ua

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Что касается сроков постройки мостов в Китае или где бы то ни было, справедливым будет отметить, что на большинстве видео, которые можно найти в интернете, в сжатые сроки монтируются и асфальтируются уже готовые(собранные) пролеты металлоконструкций, до этого построенные вне стройплощадки. Такой подход при реконструкции Шулявского путепровода, к сожалению, был невозможен и конструкции пролетов путепровода пришлось собирать непосредственно на стройплощадке.

Миф 2: "Развязка Петрука лучше"

Вопреки расхожему мнению, проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, более известного как "развязка Петрука" не является адекватной альтернативой тому проекту, который практически реализован.

Проект Петрука сложнее, дороже, дольше по реализации, имеет меньшую пропускную способность и не отвечает строительным нормам. Более того, несет в себе ряд технических недоработок. К примеру, в нем не были учтены критическая близость застройки к станции метро "Шулявская" и наличие грунтовых вод.

Миф 3: "Наворовали!"

Городскую власть некоторые обвиняли в том, что стоимость строительства Шулявского путепровода увеличилась в несколько раз. Однако это не так. Заявленная стоимость самого путепровода изменилась несущественно. В основном – за счет поднятия зарплаты строителям и удорожанию металлоконструкций. Общая же стоимость (с учетом работ на прилегающих территориях) возросла за счет проведения дополнительных работ: переноса коллектора, газопровода, других коммуникаций. Например, для переноса коллектора, методом штольневой проходки прокапывали значительный отрезок под путепроводом. Усложнялась работа наличием грунтовых вод, которые постоянно нужно было откачивать.

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Миф 4: "Не успеют"

Как отмечают специалисты-строители, быстрее нежели Шулявский путепровод, мосты в Украине еще не строили. И новые технологии, которые использовались при его постройке, в нашей стране еще до этого не применялись.

Более того, строители уверяют, что даже на случай морозов, они были готовы класть асфальт, поскольку располагали необходимыми материалами и знаниями, чтобы успеть сдать полотно путепровода от улицы Довженко до улицы Вадима Гетьмана в срок.

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Миф 5: "Договорняк с Микитасем"

Звучало мнение, дескать, реконструкция Шулявского путепровода проводилась Украинской государственной строительной корпорацией (Укрбуд), аффилированной на тот момент с Максимом Микитасем, по каким-то "подковерным" договоренностям.

Однако стоит отметить, что, во-первых: тендер на проведение работ был открытым и прозрачным. Во-вторых: сегодня в Украине есть только две компании, которые могут реализовать проект такой сложности.

Как писал OBOZREVATEL, в 30 метрах от Шулявского путепровода нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

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Автор
Глеб Иванов
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Кличко все так упорно тыкали носом в факт, что Россия за это время успела построить автомобильный и ж/д мост в Крым, что он напрягся сам, напряг других, и дело сдвинулось с мертвой точки.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Ворье! Сколько туда денег закрыли, а все равно будет вечный ремонт
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