"Настало время рубить руки!" Жуткая трагедия в Киеве разозлила сеть

Пользователей сети привело в ярость видео пожара, который произошел в одном из жилых домов Киева, на улице Пражской.

Соответствующий ролик был опубликован в Facebook Киев Оперативный. На нем видно, что загорелся балкон на втором этаже (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Скорее всего, из-за окурка, выброшенного с этажей выше. Из-за дыма в квартире погибло два кота", – подписали видео.

Курение на балконе Бурмистр.ру

Подписчики пришли в ярость от увиденного. "Настало время рубить руки курцам", "Ненавижу таких интеллигентов: вышел, покурил и кинул, потом дырки в москитных сетках, на подоконниках и на белье", "котиков жалко", "Поэтому нужен закон у курении в отведенных местах. Сколько раз талдычат "не курить на балконах!", "Чисто быдлячая привычка курить с балкона и бросать бычки за окно. Гад должен ответить за котиков", - написали в комментариях.

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в центре Москвы загорелось старое четырехэтажное здание. Под угрозой была АЗС.

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