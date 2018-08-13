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Насильно держали и пичкали лекарствами: в центре под Киевом издевались над людьми. Опубликованы фото

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В Броварах обнаружен частный реабилитационный центр "Хочу жить", в котором насильно удерживалось более 20 человек, которые страдают нарко- и алко- зависимостью, а также расстройствами психики.

Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook, в конфиденциальном общении 12 находящихся в центре людей заявили о желании покинуть его. По их словам, они попали в этот дом по инициативе родственников без их согласия.

Facebook/Людмила Денисова

"Нет никаких решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих лиц на содержание их здесь. Также пациенты заведения сообщили об употреблении ими неизвестных медицинских препаратов, которые подавляли их волю", - отметила она.

Facebook/Людмила Денисова

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Представители Секретариата омбудсмена также обнаружили в центре 80-летнюю женщину, которая не является больной, и двух 14-летних девочек, которые находятся здесь вместе со взрослыми с согласия своих родителей.

Facebook/Людмила Денисова

Facebook/Людмила Денисова

Об этом центре сообщили в полицию Броваров, открыто уголовное производство по факту совершения преступления по ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы).

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Калифорния семейная пара удерживала в заточении 13 своих детей в возрасте от 2 до 29 лет.

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Тема
Криминал
Место
Украина
Объект
похищение
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Motuz Platon
Motuz Platon
Да, ограничивать свободу наркоманов и психов - это плохо. Вот когда они зарежут пару человек или дом подожгут, вот тогда их можно и прикрыть. А до тех пор пусть гуляют. Их права ограничивают. А у их родственников есть право на жизнь?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Motuz Platon, Сейчас уже поздно, их нужно было изолировать ещё 2013-м. Глядишь и Крым был бы украинским и войны бы не было.
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