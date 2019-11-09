Нашли с полоской на шее: в Киеве загадочно погиб мужчина. Фото 18+

В Киеве на улице Никольско-Слободской в районе метро "Левобережная" нашли труп мужчины в углублении на пустыре.
Об этом сообщает "Информатор". По данным издания, причину смерти установят уже после вскрытия.
Съемки с места трагедии
https://kiev.informator.ua/
По предварительной информации правоохранителей, в полицию около 11:15 обратилась женщина, которая сказала, что ее брата нашли мертвым. Труп обнаружили люди и сообщили ей об этом.
Съемки с места трагедии
https://kiev.informator.ua/
Во время осмотра тела были найден гематомы и красная полоса на шее. Мужчине было около 50 лет.
Съемки с места трагедии
https://kiev.informator.ua/
Что именно стало причиной смерти — будет ясно после вскрытия. На месте работали экипажи полиции, медики, следственно-оперативные группы районного и главного управлений города.
Съемки с места трагедии
https://kiev.informator.ua/
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве обнаружили труп босого мужчины с SIM-картой на лице
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