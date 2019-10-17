Пересылал по почте: в Киеве задержали владельца интернет-магазинов наркотиков

В Киеве у мужчины изъяли наркотики на сумму в 10 миллионов гривен. Он продавал их через сеть интернет-магазинов запрещенных веществ.

"Маркеты" действовали в разных городах: в столице, Львове, Харькове и Одессе – через "закладки", в другие населенные пункты их пересылали по почте, сообщили на странице киевской полиции в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Пакеты с психотропами организатор интернет-магазинов отправлял под видом торгового бренда, с рекламными визитками и магнитиками с логотипами.

"Правонарушителя задержали, когда он получал посылку на отделении почты. Осмотрев отправление, мы нашли 7 кг амфетамина и 10 кг психоторопов", – сообщил замначальника управления по борьбе с наркопреступностью Юрий Контивицкий.

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В Киеве задержали наркоторговца Полиция Киева

В Киеве задержали наркоторговца Полиция Киева

Он уточнил, что также в посылках подозреваемого нашли канабис, экстази, ЛСД и другие наркотики. О задержанном известно, что это – киевлянин 28-летний, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Как писал OBOZREVATEL, в марте Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины провели самую масштабную спецоперацию по разоблачению торговцев наркотиками в интернете за криптовалюту.

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