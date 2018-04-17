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Нардепы жалуются: названы цены в депутатской гостинице "Киев"

1.2тЧитать новость на украинском

Государственный отель "Киев" предоставляет народным депутатам номера без излишеств, однако цены на питание для народных избранников далеко не низкие.

Руководство отеля подает элитный алкоголь и экзотические фрукты, однако сами нардепы жалуются, что вынуждены питаться в столовой Верховной Рады. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші" на телеканале "1+1".

Журналисты выяснили, что завтрак в отеле стоит минимум 200 гривень. На такую сумму можно выбрать самое простое меню: блины с сыром и со сметаной и чашку кофе.

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Обед обойдется минимум в 400 гривень. В него войдет самое дешевое первое блюдо, мясо, гарнир и салат.

Тем временем, бутылка популярного коньяка стоит в депутатской гостинице около 11 тысяч гривень, что в два раза дороже, чем в обычных магазинах. А отелю в закупке бутылочка обойдется и вовсе в пять раз дешевле.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналисты провели опрос среди народных избранников касательно доходов их жен, а также записанного на них имущества.

Место
УкраинаКиев
Объекты
депутатрасследование
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