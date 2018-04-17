Нардепы жалуются: названы цены в депутатской гостинице "Киев"

Государственный отель "Киев" предоставляет народным депутатам номера без излишеств, однако цены на питание для народных избранников далеко не низкие.

Руководство отеля подает элитный алкоголь и экзотические фрукты, однако сами нардепы жалуются, что вынуждены питаться в столовой Верховной Рады. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші" на телеканале "1+1".

Журналисты выяснили, что завтрак в отеле стоит минимум 200 гривень. На такую сумму можно выбрать самое простое меню: блины с сыром и со сметаной и чашку кофе.

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Обед обойдется минимум в 400 гривень. В него войдет самое дешевое первое блюдо, мясо, гарнир и салат.

Тем временем, бутылка популярного коньяка стоит в депутатской гостинице около 11 тысяч гривень, что в два раза дороже, чем в обычных магазинах. А отелю в закупке бутылочка обойдется и вовсе в пять раз дешевле.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналисты провели опрос среди народных избранников касательно доходов их жен, а также записанного на них имущества.