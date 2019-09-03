Написала, что в беде: в Киеве загадочно исчезла мать двоих детей. Фото

Во вторник, 3 сентября, в Киеве при странных обстоятельствах пропала мать двоих детей.

Об этом сообщили в чате сообщества "Киев Оперативный". Опубликовано было также фото девушки, личные данные которой не указывают.

Как стало известно, около 18:00 она написала сообщение, в котором сообщила, что находится в беде, и больше не выходила на связь. Девушка указала последний адрес своего местонахождения: Киев, ул. Маршала Гречко, 8Д.

В Киеве пропала мать двоих детей Киев Оперативный

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в районе Контрактовой площади пропала Екатерина Липовенко.

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