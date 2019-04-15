Напали на детской площадке: в Киеве жестоко избили подростка

В Киеве неподалеку станции метро "Теремки" двое подростков жестоко избили своего сверстника на детской площадке. Они не давали ему уйти, догоняли и лупили ногами.

Видезапись обнародовали в группе Kyiv Artil в Facebook. На ней видно, что пострадавший пытался скрыться в подъезде, но его догнали и загнали в угол (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Теремках двое подростков избивали парня. О какой гуманности идет речь? Следите за воспитанием детей", – подписали запись в соцсети.

В Киеве жестоко избили подростка Скриншот

Примечательно, что ни автор видео, ни другие очевидцы избиения не попытались вмешаться и разборонить дерущихся. Пострадавшему парню удалось скрыться только после того, как его обидчики сами отошли от него.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве жестоко избили 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок оказался в больнице.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!