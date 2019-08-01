Напал прямо в такси: в Киеве по горячим следам поймали насильника. Фото

В Киеве полиция по горячим следам задержала мужчину, который подозревается в нападении и изнасиловании женщины.

Инцидент произошел в ночь на 31 июля в лесу на окраине города. О поимке стало известно из сообщения в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Им оказался Максим Осенев 1990 года рождения. Ему инкриминируют статьи 152 (изнасилование) и 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержание насильника

Максим Осенев

Как сообщал OBOZREVATEL, машина мужчины была с наклейками службы такси Uklon. Потерпевшая остановила попутку возле станции метро "Академгородок". Там он избил и изнасиловал пострадавшую. Также насильник заставил ее перевести деньги с карты на его счет и после этого уехал.

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