"Напал, как шакал": раскрыты подробности избиения военного в Киеве

В Киеве задержанному мужчине, который публично избил экс-военного на рынке, грозит до 4 лет лишения свободы.

Злоумышленнику инкриминируют хулиганство, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

"Во время конфликта мужчина с кулаками бросился на потерпевшего, который заступился за женщину, а потом сбежал с места события", ― пояснили правоохранители.

Подозреваемый мужчина, 1994 года рождения, является гражданином другой страны.

Facebook Антон Геращенко

Как написал народный депутат Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, личность напавшего помогли установить его же коллеги с рынка.

"Подонок, который напал исподтишка, как шакал и избил сегодня военного пенсионера у метро "Лесная", задержан полицией через несколько часов после преступления. Личность негодяя помогли установить его же сотоварищи по грузинской общине на рынке", ― рассказал детали Геращенко.

Как писал OBOZREVATEL, избиение пенсионера вызвало бурную реакцию у украинцев в соцсетях.