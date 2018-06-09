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Нападение на экс-продюссера Могилевской: появились подробности

2.2тЧитать новость на украинском

Известный украинский музыкальный журналист, бывший продюсер певицы Натальи Могилевской Александр Ягольник, на которого было совершено нападение, рассказал подробности инцидента.

По его словам, он получил ранение в мизинец, хотя преступник пытался ударить в сердце, сообщают "Вести".

Известно, что преступник поджидал продюсера возле дома, куда тот возвращался с дня рождения своего брата.

"Он меня дождался, когда я приеду и рассчитаюсь с водителем такси. "Это ты, тот Ягольник?" – спросил он, неожиданно появившись из-за деревьев, которые растут на площадке возле подъезда. "Да. Это я", – машинально ответил я, совершенно не задумываясь, почему незнакомый человек в половине второго ночи так обращается ко мне, еще и по фамилии. "Есть разговор", – рассказал Ягольник, отметив, что разговор был без слов.

Продюссер сообщил, что успел увидеть мелькнувшее лезвие ножа.

"В свете фонарей я увидел, как мелькнуло лезвие его ножа, которое шло в область сердца, и автоматом выставил блок правой рукой, но остроту лезвия нападающего почувствовал изрядно", – сказал он.

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По его словам, он вспомнил все приемы самообороны, которые ему преподавал тренер по джиу-джитсу.

"Если бы это был пистолет или граната, шансов бы не было, а так – я тоже прибегнул к действиям: опасность жизни, уверяю, изрядно мобилизует... Нападающий, наверное, или не ожидал сопротивления, или один из моих ударов по нервным центрам нанес вред, или время на покушение поджимало, или начавший появляться в квартирах свет его испугал, или было что-то другое, мне не известное, – но вмиг подъехало черное Mitsubishi, в котором он и исчез. Все это произошло в течение каких-то полторы–двух минут", – уточнил Ягольник.

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Продюсер отметил, что сначала хотел вызвать полицию, но потом передумал, поскольку "новая модная полиция, даже вопреки личному обращению к Зоряну Шкиряку, так и не смогла найти "Ланос". Дочь Ягольника вызвала "скорую", которая отвезла его в больницу.

"Там денег не просили, но зашивали без наркоза, вживую. Главный врач сказал, что "надо меньше пить". Узнав, что я музыкант и пианист, сказал, что мне повезло, потому что еще бы на пару сантиметров порез выше – и была бы good bye правая рука", – отметил Ягольник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Ягольник заявил, что 8 июня на него было совершено покушение. Комментируя инцидент, он заявил, что "встретил в*ту".

Персона
Александр Ягольник
Место
УкраинаКиев
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