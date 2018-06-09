Нападение на экс-продюссера Могилевской: появились подробности

Известный украинский музыкальный журналист, бывший продюсер певицы Натальи Могилевской Александр Ягольник, на которого было совершено нападение, рассказал подробности инцидента.

По его словам, он получил ранение в мизинец, хотя преступник пытался ударить в сердце, сообщают "Вести".

Известно, что преступник поджидал продюсера возле дома, куда тот возвращался с дня рождения своего брата.

"Он меня дождался, когда я приеду и рассчитаюсь с водителем такси. "Это ты, тот Ягольник?" – спросил он, неожиданно появившись из-за деревьев, которые растут на площадке возле подъезда. "Да. Это я", – машинально ответил я, совершенно не задумываясь, почему незнакомый человек в половине второго ночи так обращается ко мне, еще и по фамилии. "Есть разговор", – рассказал Ягольник, отметив, что разговор был без слов.

Продюссер сообщил, что успел увидеть мелькнувшее лезвие ножа.

"В свете фонарей я увидел, как мелькнуло лезвие его ножа, которое шло в область сердца, и автоматом выставил блок правой рукой, но остроту лезвия нападающего почувствовал изрядно", – сказал он.

По его словам, он вспомнил все приемы самообороны, которые ему преподавал тренер по джиу-джитсу.

"Если бы это был пистолет или граната, шансов бы не было, а так – я тоже прибегнул к действиям: опасность жизни, уверяю, изрядно мобилизует... Нападающий, наверное, или не ожидал сопротивления, или один из моих ударов по нервным центрам нанес вред, или время на покушение поджимало, или начавший появляться в квартирах свет его испугал, или было что-то другое, мне не известное, – но вмиг подъехало черное Mitsubishi, в котором он и исчез. Все это произошло в течение каких-то полторы–двух минут", – уточнил Ягольник.

Продюсер отметил, что сначала хотел вызвать полицию, но потом передумал, поскольку "новая модная полиция, даже вопреки личному обращению к Зоряну Шкиряку, так и не смогла найти "Ланос". Дочь Ягольника вызвала "скорую", которая отвезла его в больницу.

"Там денег не просили, но зашивали без наркоза, вживую. Главный врач сказал, что "надо меньше пить". Узнав, что я музыкант и пианист, сказал, что мне повезло, потому что еще бы на пару сантиметров порез выше – и была бы good bye правая рука", – отметил Ягольник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Ягольник заявил, что 8 июня на него было совершено покушение. Комментируя инцидент, он заявил, что "встретил в*ту".