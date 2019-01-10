''Намуралили'': в Киеве журналисты заподозрили миллионную аферу

Художники, выполнившие скандальные муралы на киевской станции метро "Осокорки", которые обошлись в 3,6 млн, заявили, что работали бесплатно.

Об этом в Facebook написала журналистка Алена Лунькова, которая решила разобраться в ситуации с недешевым проектом. Финансовую отчетность оказалось получить непросто.

"Сначала госсекретарь Артем Биденко сказал, что будут рисовать известные мировые художники и у них высокие гонорары. В документах на Prozzoro на это заложено 1 млн 765 тыс. гривен. То есть, почти половина всей стоимости проекта #morethanus", – рассказала девушка.

Мурал на Осокорках Vgorode

Эти слова подтолкнули журналистку узнать у авторов, во сколько же обошлись их услуги. "Каково же было удивление, когда все ответили что рисуют бесплатно. Об этом госсекретарь Биденко узнал от нас (или сказал, что узнал от нас), но пообещал разобраться и после окончания показать все чеки, квитанции", – продолжила она.

После нескольких месяцев журналистского расследования Лунькова узнала от Биденко, что деньги были потрачены на люксовые отели и билеты в бизнес-класс для художников, однако квитанций вновь не оказалось. Как рассказала журналистка, на ее последний запрос Биденко был предоставлен акт приема-передачи. "Все, что есть", – в спешке заверил чиновник.

Лунькова также заподозрила наличие связей между заказчиком и исполнителем тендера. "Сейчас выглядит так, что проект #morethanus чей-то "жирный бизнес", поэтому прошу обнародовать всю финансовую отчетность", – обратилась она в своем посте к министру информационной политики Юрию Стецю.

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