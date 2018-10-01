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Найден труп: перестрелка с копами в Киеве получила продолжение

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После перестрелки с полицией в Киеве вечером 30 сентября при осмотре территории на пути отхода преступников был обнаружен мертвый мужчина с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. По его словам, патрульные получили вызов о помощи: неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления. Нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались убежать.

"При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться", - рассказал он.

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Найден труп: перестрелка с копами в Киеве получила продолжение
Найден труп: перестрелка с копами в Киеве получила продолжение
Найден труп: перестрелка с копами в Киеве получила продолжение
Найден труп: перестрелка с копами в Киеве получила продолжение

Кроме того, по словам Крищенко, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями.

"Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он застрелен", - говорится в заявлении.

Крищенко отметил, что специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников продолжает действовать. По тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в Киеве произошел конфликт в маршрутном такси. У задержанных были нож и пистолет.

Место
УкраинаКиев
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Белый господин
Белый господин
В АТО меньше стреляют, чем в столице. А все почему? А потому, что вытираны все в столице, а в окопах одни аватары остались. Которые ходить не могут.
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