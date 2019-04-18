"Надо выжимать б*дло": известный журналист ищет потенциального убийцу с дороги. Видео

В Киеве водитель авто Volkswagen проехал на перекрестке на красный свет, едва не устроив летальное ДТП. Номера его транспортного средства — АІ 7020 НО.

Свидетелем этого инцидента стал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Он рассказал о серьезном нарушении на своей странице в Facebook и призвал общество помочь в розыске нарушителя.

"Помогите найти потенциального убийцу на авто. Вот на видео типичная иллюстрация причины, почему у нас ежегодно на дорогах погибает более 6-7 тыс. украинцев. Да потому что вот такие вот "скотыняки" не думают ни о своей жизни, ни о жизни других участников дорожного движения. Конкретная "скотыняка" проехала перекресток, хотя ему длительное время горел красный, а встречный автомобиль на разрешающий сигнал светофора уже осуществлял разворот. Если бы я не затормозил, то моей семье, как и семье "скотыняки" сообщали бы уже печальные новости", — рассказал журналист.

Авто нарушителя Скриншот видео

Он подчеркнул, что намерен найти нарушителя, и призвал украинцев помочь в этом, чтобы избежать повторения опасной ситуации.

"Надо выжимать из себя быдло. Поэтому я собираюсь найти эту "скотыняку" на автомобиле Volkswagen АI 7020 НО и спросить, почему он собирался меня убить... Если для этого надо будет поехать в Таращу, то я готов. Я найду его родственников, родителей, детей, побываю у них в школе или на работе и расскажу, что они живут с убийцей и самоубийцей, найду его самого и попробую сделать хорошее интервью", — пишет Сохар.

Он уверен, что общество должно перестать закрывать глаза на таких злостных нарушителей и начать с ними педагогическую программу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве около 5:30 17 апреля произошло ДТП при участии пяти машин. Водитель-иностранец на BMW не справился с управлением и влетел в четыре припаркованных автомобиля на ул. Голего. По предварительным данным, он был пьян.

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