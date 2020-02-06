Надбавкам медикам и педагогам – быть: Кличко поставил точку

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные власти продолжат выплачивать надбавки медикам и педагогам. На них в городском бюджете предусмотрено всего более 1,6 млрд грн.

Об этом он заявил во время открытия сессии Киевсовета, передает пресс-служба мэра. По его словам в частности, в повестке дня 6 февраля обсуждения образовательной и медицинской отраслей.

"Планов на 2020 год относительно преобразований и важных изменений в столице в городской власти много. И мы должны эффективно работать, чтобы принимать необходимые для этого решения. Сегодня, в частности, должны, рассмотреть и принять изменения в программу "Образование". Образовательная и медицинская отрасли – это отрасли, на которые столица выделяет больше всего средств из городского бюджета. И эти сферы остаются для нас в приоритете", – подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко http://kiev.klichko.org/

Он отметил, что столичная власть сохранит программу местных стимулов для учителей и медицинских работников. Несмотря на то, что с 1 апреля медицинские учреждения переходят на новую модель финансирования – из Государственного бюджета, город продолжит выплачивать стимулирующие надбавки для врачей и медсестер.

Кроме платы, которую они будут получать за оказанную услугу из госбюджета от Национальной службы здоровья, – получать и доплату из местного бюджета.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Речь идет о врачах и медсестрах вторичного и третичного уровня. Мы готовим изменения в Городскую целевую программу "Здоровье киевлян" и осуществляем расчеты для максимального увеличения доплат", – добавил мэр Киева.

По надбавкам учителям, они также будут получать доплаты из городского бюджета за счет программы местных стимулов.

"В целом надбавки для работников образования в Киеве суммарно больше, чем финансирование из государственного бюджета. И высокие по сравнению с другими городами Украины. Мы эту тенденцию сохраним", – подчеркнул Кличко.

kiev.klichko.org

Так, на надбавки для педагогов бюджетом столицы на 2020 год предусмотрено 1 млрд 215 млн гривен. Для медицинских работников – почти 468 млн.

По словам мэра столицы, в этом году Киев продолжит воплощать и важные инфраструктурные проекты. Это и достройка Подольско-Воскресенского мостового перехода, и завершение работ на Шулявском путепроводе, и строительство развязки на улице Богатырской и соединение ее с Большой окружной. Продолжение строительства двух станций метро на Виноградарь. Продлится также ремонт столичных дорог, обновление тепломагистралей, строительство садов и школ.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца этого года власти Киева планируют приобрести около 70 экологических автобусов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!