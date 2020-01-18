Над Киевом пассажирский самолет попал в опасную ситуацию: опубликованы фото

Самолет венгерской авиакомпании Wizz Air попал в опасную ситуацию над аэропортом "Киев" (Жуляны).

Согласно информации на портале Flighradar24, борт Airbus 320 около 40 минут не мог приземлиться. Самолет сделал несколько кругов перед посадкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Над Киевом пассажирский самолет попал в опасную ситуацию Иллюстрация

Согласно указанным на сайте данным, самолет следовал рейсом Салоники (Греция) — Киев (Украина).

В результате, ЧП удалось избежать.

Самолет 40 минут кружил над аэропортом УНН

Самолет сделал несколько кругов перед посадкой УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе поздно вечером 15 января из-за тумана не могли приземлиться 4 самолета: WizzAir рейсом из Братиславы, Turkish Airlines из Стамбула, Azur Air из Шарм-эш-Шейха, а также Ryanair из Познани.

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