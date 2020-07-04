На въезде в Киев произошло смертельное ДТП с участием фур

На въезде в Киев столкнулись фуры, есть погибший.

В субботу, 4 июля, утром при подъезде к Киеву со стороны Житомира произошло столкновение двух фур.

Как сообщает "Еспресо", в результате ДТП водитель одной из фур погиб (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Водитель фуры Iveco "догнал" грузовик DAF, который перед этим стал на красный свет. Как рассказал водитель последней, он почти стал перед светофором, как почувствовал мощный удар в свой тягач", – говорится в сообщении.

Он вызвал спасателей и скорую помощь. Медики скорой констатировали смерть водителя Iveco.

Спасателям пришлось вырезать зажатое в результате столкновения тело погибшего.

На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

espreso.tv

espreso.tv

espreso.tv

espreso.tv

espreso.tv

espreso.tv

espreso.tv

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