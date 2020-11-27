На территории Александровской больницы в Киеве обокрали церковь

Олег Тимченко Кияни 10:47, 27.11.2020 Обновлено: 11:47, 27.11.2020

На территории Александровской больницы в Киеве, где лечат больных коронавирусом, в ночь на 27 ноября обокрали церковь.

Как сообщил информированный источник OBOZREVATEL, речь идет о храме святителя Михаила на улице Шелковичной.

"Вор путем отжатия металлопластикового окна проник на первый этаж церкви, взломал сейф и выкрал оттуда около 30 тысяч гривен пожертвований", – отметил собеседник.

При храме действует сестричество милосердия во имя прпмц. Елизаветы (создано в 1999 г.) Главной задачей сестер милосердия является окормление пациентов больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев накрыла лавина грабежей: женщин раздевают на улице и нападают на детей.

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