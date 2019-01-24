Секретный полигон с танком за $600: в Киеве организовали ''военно-развлекательный'' бизнес

В Киеве появились компания, которая предлагает клиентам так называемые милитари-туры "на секретный полигон".

На это обратила внимание украинская журналистка Ольга Омельянчук. На своей странице в Facebook она написала: "Я в шоке. Частная контора предлагает экстрим на военной базе в 80 км к юго-западу от Киева. Экстрим = катание на военных машинах".

"Эксклюзивный милитари-тур, который подарит вам заряд адреналина и яркие эмоции. Вы покатаетесь на БТР или БРДМ и пройдете мастер-класс по управлению военной техникой!" — так описывает новую услугу турфирма Wonders & Holidays.

На сайте компании указывается, что в наличии есть две машины: БТР-80 ($300 с человека) и БРДМ-2 ($240 с человека). Также можно покататься на танках Т-62/Т-64 за $600.

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БРДМ-2 Скриншот

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БТР-80 Скриншот

В программе записаны следующие услуги: страховой полис, трансфер из отеля, катание на избранных боевых машинах, мастер-класс по управлению, услуги инструктора или гида, напитки (вода, сок или пиво), а также "вкусная солдатская кухня".

Продолжительность тура составляет 5-6 часов, при этом участие в нем могут брать дети от 12 лет.

В комментариях к посту Омельянчук отметили, что компания, возможно, использует списанную военную технику, которая находится на частном полигоне.

"Частный военкомат", "А деньга тоже в частный карман?" "Замечательный бизнес-проект… Завтра обсужу с командованием. И цены будут в два раза ниже", "Судя по координатам — это где-то в районе Белой Церкви", "Если это предоставляет частная компания на своей технике, то какие могут быть к ним вопросы? Не воруют, не грабят", — пишут пользователи сети.

Отметим, подобные услуги существовали в Украине и ранее. В свое время их предоставляли компании "Шампань транс", "Крымвоентур", "Сапсан", "Военные приключения", которые действовали в разных городах страны.

Как сказано на сайте последней фирмы, многие из их инструкторов являются офицерами-афганцами.

"У нас есть формы советских солдат, НКВДистов, немецких солдат и генералов, афганских бойцов и моджахедов… Наши БТР участвовали в Афганской войне, БРДМ аж целых три, а также есть мощная гусеничная боевая машина пехоты. Попробуйте поуправлять этой техникой, и Вы почувствуете, насколько сильна была наша советская армия", — сказано в рекламном сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комиссия Министерства обороны обнаружила крупную недостачу топлива на армейских складах 46 объединенного центра обеспечения в Одессе. После случившегося в ВСУ "полетели головы".

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