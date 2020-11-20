В Киеве на рынке произошел масштабный пожар

Олег Тимченко Кияни 12:50, 20.11.2020 Обновлено: 13:44, 20.11.2020

В Голосеевском районе Киева 20 ноября произошел масштабный пожар на территории рынка, расположенного по улице Заболотного, 46-А.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе ГУ ГоСЧС Украины в городе Киеве, пожар бушевал на площади 100 квадратных метров.

"На месте происшествия было установлено, что пожар возник в торговом павильоне с последующим распространением пламени на рядом расположенные павильоны. В 11:53 пожар был локализован, а в 12:08 – ликвидирован", – рассказали в пресс-службе.

Пожар бушевал на площади 100 квадратных метров.
Пожарники оперативно потушили пожар на рынке.

Погибших и травмированных нет, причина пожара и ущерб устанавливается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева 18 ноября полицейские остановили маршрутное такси, водитель которого имел явные признаки наркотического опьянения.

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