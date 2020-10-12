В Киеве под лабораторией толпы людей занимали очередь в 5 утра. Фото

В Деснянском районе Киева возле лаборатории, где можно сдать тест на коронавирус, заметили длинные очереди, при этом горожане не придерживаются элементарных норм карантина.

Как рассказали OBOZREVATEL жители дома, в котором расположено медучреждение, для сдачи анализа люди начинают приезжать в 5:00.

"Часть из них приезжают на машинах и паркуют транспорт, где угодно, в том числе на остановке общественного транспорта, а также на зеленой зоне. На замечания по поводу парковки водители не реагируют. Кроме того, люди стоят в очереди без соблюдения дистанции, а некоторые без масок", – отметила жительница Виктория.

Один из посетителей лаборатории, отвечая на вопрос, почему он не соблюдает карантинные ограничения, заявил, что "ветер сдувает заразу". Женщина, которая находилась рядом с ним, отметила, что в маске задыхается и если ей станет плохо, то никто из присутствующих не поможет.

Источник OBOZREVATELв правоохранительных органах рассказал, что обращений в полицию по поводу нарушения карантина не было.

"Мы знаем, что там есть лаборатория, но к нам никто с заявлениями не обращался. Соответственно, никого там не штрафовали", – уточнил он.

Отметим, что стоимость теста на коронавирус в этой лаборатории обойдется посетителю в 700 гривен. Минимальная цена этой услуги в некоторых столичных медучреждениях составляет 680 гривен, но пациенты вынуждены стоять в порядке "живой" очереди. Тестирование по предварительной записи обойдется минимум в 850-890 гривен. Сдать анализ на дому стоит минимум 1400-1500 гривен.