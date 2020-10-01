Саакашвили опроверг, что ему угрожали заточкой в ресторане Киева. Видео

Председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилу Саакашвили якобы угрожали расправой в ресторане Fabius в Киеве, заявили СМИ.

Как писала "Страна", в распоряжении которой оказалось видео с камеры наблюдения в ресторане, неизвестный мужчина прокрался в зал, где отдыхал Саакашвили, с заточкой в руках, близко подошел к нему и начал угрожать (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Однако, вечером 1 октября политик опроверг, что в руках у мужчины была заточка. Как утверждает политик, историю "раздули", а мужчина "подходил к нему с ручкой брать автограф".

Журналисты, ссылаясь на источник, при этом писали, что охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, на место вызвали полицию. "Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется", – говорилось в материале.

По информации Telegram-канала PavlovskyNews, "угрожавший" Саакашвили – частый гость заведения. Его хорошо знают, поскольку он не в первый раз попадает здесь в скандалы. Ранее мужчина несколько раз отличился тем, что не платил по счету.

"Причины нападения на Саакашвили никто из сотрудников ресторана не знает. Но конфликт начался еще на улице с водителем Саакашвили. Далее мужчина зашел внутрь ресторана и вступил в перепалку с экс-президентом Грузии, после чего мужчина быстро ретировался, сел в автомобиль и уехал. Охрана не стала его задерживать", – говорится в сообщении.

Правоохранители прибыли на место, когда фигурантов уже не было в ресторане, включая самого Саакашвили. Общение было уже с охраной. Заявлений на месте никто не писал.

По данным источника OBOZREVATEL, инцидент произошел 30 сентября. При этом Саакашвили отказался писать заявление, пояснив, что ему угрожали, но не больше.

Добавим: Fabius – элитный ресторан на Столичном шоссе.

Ресторан Fabius в Киеве Telegram PavlovskyNews

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили решил покинуть Украину и возвратиться в Грузию якобы из-за предстоящих парламентских выборов.

В то же время он заверил, что останется на госслужбе в Киеве.