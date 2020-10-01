На Саакашвили в ресторане Киева совершено покушение – СМИ

Председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилу Саакашвили угрожали расправой в ресторане Fabius в Киеве.

Как пишет "Страна", в распоряжении которой оказалось видео с камеры наблюдения в ресторане, неизвестный мужчина прокрался в зал, где отдыхал Саакашвили, с заточкой в руках, близко подошел к нему и начал угрожать (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется", – рассказал источник.

На камере видно, как к столу, где обедает Саакашвили, неторопливо подходит мужчина и начинает что-то говорить. В это время трое мужчин блокируют доступ к столу. Через некоторое время злоумышленник уходит.

По пути назад он приближается к Саакашвили и что-то говорит, делая жест рукой. Политик встает и что-то ему отвечает, после чего незваный гость идет к выходу.

Fabius – элитный ресторан на Столичном шоссе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили решил покинуть Украину и возвратиться в Грузию якобы из-за предстоящих парламентских выборов.

В то же время он заверил, что останется на госслужбе в Киеве.