На Позняках в Киеве начался демонтаж многоэтажки, пострадавшей от взрыва

Анна Прийма Кияни 11:09, 15.12.2020 Обновлено: 11:56, 15.12.2020

В Дарницком районе Киева начали демонтировать многоэтажный дом на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где летом произошел взрыв.

Как сообщает "Главком", строители разрезают большие бетонные плиты, работы проводятся с помощью башенного крана.

Перед этим в доме укрепили стены и плиты перекрытия, установили дополнительные балки, чтобы не было неконтролируемых обрушений при выполнении работ.

Строительные обломки сложат на пересечении улицы Коллекторной и проспекта Петра Григоренко, а затем переработают.

Демонтажные работы

Как сообщал OBOZREVATEL:

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