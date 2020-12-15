На Позняках в Киеве начался демонтаж многоэтажки, пострадавшей от взрыва

В Дарницком районе Киева начали демонтировать многоэтажный дом на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где летом произошел взрыв.

Как сообщает "Главком", строители разрезают большие бетонные плиты, работы проводятся с помощью башенного крана.

Перед этим в доме провели укрепление стен и плит перекрытия, установили дополнительные крепления, чтобы не было неподконтрольных обрушений при выполнении работ.

Строительные отходы сложат на пересечении улицы Коллекторной и проспекта Петра Григоренко, а затем переработают.

Как сообщал OBOZREVATEL: