На Позняках в Киеве начался демонтаж многоэтажки, пострадавшей от взрыва
В Дарницком районе Киева начали демонтировать многоэтажный дом на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где летом произошел взрыв.
Как сообщает "Главком", строители разрезают большие бетонные плиты, работы проводятся с помощью башенного крана.
Перед этим в доме провели укрепление стен и плит перекрытия, установили дополнительные крепления, чтобы не было неподконтрольных обрушений при выполнении работ.
Строительные отходы сложат на пересечении улицы Коллекторной и проспекта Петра Григоренко, а затем переработают.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
23 июня спасатели закончили разбор завалов в здании. В общем были обнаружены тела пяти жертв ЧП.
Пострадавшим позже передали ключи от нового жилья.
Киевсовет поддержал решение о выделении 20 млн гривен на ремонт и обустройство новых квартир для жителей дома.