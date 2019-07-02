Разрыв селезенки и операция: на Полтавщине командира взвода Нацгвардии обвинили в избиении солдат

В Полтавской области командира взвода Национальной гвардии обвинили в избиении двух своих подчиненных.

В марте 2019 года во время полевых тренировок он ударил кулаком в грудину двух военных, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"В этот же день командир нанес одному из них удар ногой в левую часть туловища, чем спровоцировал травму живота с разрывом селезенки и внутренним кровотечением. Орган пришлось удалять", – уточнили в ГБР.

Национальная гвардия (иллюстрация) "24"

Ему избрали меру пресечения в виде ареста без права на залог. За избиение ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, на Киевщине, в городе Борисполь, военного Национальной гвардии подозревают в убийстве одного и ранении второго мужчины. По версии следствия, конфликт между военным и двумя другими мужчинами возник из-за политических разногласий.

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