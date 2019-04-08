"На ногах раны, носом кровь": в Киеве в детсаду случился громкий скандал

В одном из детских садов в Деснянском районе Киева один воспитанник избил другого, в результате чего у него образовались раны на ногах и пошла кровь носом.

Об этом рассказала мама пострадавшего в группе в Facebook "Батьки SOS". "По жалобам нашего сына мы узнали, что его избил машинкой по ноге другой мальчик (на обеих ногах раны), после чего сын расплакался и скрылся в спальне, где у него пошла кровь носом. По словам ребенка, воспитатель сказала, что надо полежать на кровати, что и было сделано: ребенка положили в кровать, приходила и оказывала помощь медицинская сестра", – заявила она.

О случившемся, в частности и о кровотечении, родителям ребенка воспитатели якобы не сообщили.

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То, что происходило далее, вызвало у них возмущение. Воспитатель вместе с мамой мальчика-обидчика якобы снимали на видео "допрос" детей касательно этого инцидента и морально давили на избитого ребенка. "Денис же тебя не бил?" – требовали они ответить на вопрос.

В связи с этим родители намерены обратиться в прокуратуру. "Мы, как родители, в любом случае доведем дело до ее логического завершения, и все обидчики ребенка будут отвечать по закону", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом в школе села Музычи на ребенка со стены упала плитка. У шестилетнего ученика диагностировали скальпированную рану головы.

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