В ходе столкновений на Майдане пострадали митингующие и полицейские

В Киеве 15 декабря на Майдане Незалежности во время столкновений с правоохранителями пострадали минимум трое митингующих.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, пострадавшим была оказана медицинская помощь. Одного из них забрала скорая помощь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Одного митингующего забрала скорая помощь. Kyiv NEWS

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что во время столкновения также пострадали правоохранители. В результате применения митингующими газовых баллончиков около 40 человек получили химические ожоги глаз.

Еще один полицейский потерял сознание после того, как его ударили по голове.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 15 декабря, в центре Киева на масштабной акции движения "SaveФОП" и "СТОП локдаун!" предприниматели потребовали отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса. А также принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

Позднее на Майдане Незалежности между полицейскими и протестующими произошли столкновения из-за того, что митингующие пытались установить палатки. Полиция применила баллончики со слезоточивым газом против протестующих, а те в ответ начали бросать дымовые шашки.