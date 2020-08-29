На Киевщине женщина умирала под стенами мэрии, "скорая" не приехала

В Фастове Киевской области женщина в судорогах и луже крови полтора часа пролежала под стенами мэрии, но "скорая" так и не приехала на вызов.

Ей пытались помочь десятки местных жителей, которые неоднократно звонили на горячую линию "101". В итоге травмированную отвезли в больницу полицейские, а через трое суток она умерла, сообщает "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщине стало плохо в центре Фастова, она упала и ударилась головой о бордюр, падала в обморок и билась в судорогах.

"Я не выдержал. Вызвал тоже скорую. Они сказали: "А, Фастов. Мы в курсе". Я говорю, что человек умирает. А они мне: "Мы же не можем положить травмированную с коронавирусным", – рассказал очевидец инцидента Александр Савчук.

Местные жители боялись, что травмированная умрет у них на глазах. Отвезти в больницу ее хотели на собственном авто, но переживали, что травмируют еще больше. От безысходности горожане позвонили в полицию.

"Мы неоднократно звонили, на что оператор говорил, что все кареты заняты. Положили на покрывало, которое люди дали, и отвезли в Фастовскую больницу", – рассказал патрульный инспектор Дмитрий Маринич, приехавший на вызов.

В приемном отделении больницы женщина пролежала еще два часа, и только потом ее направили на компьютерную томографию. Через три дня пациентка умерла от отека головного мозга.

Родные умершей написали заявление в полицию и обвинили врачей в непредоставлении медицинской помощи. Равнодушием медиков "скорой" также возмущены фастовчане.

Главный врач Фастовской ЦРБ Андрей Герцун озвучил свою версию событий. По его словам, на район с населением 80 тысяч человек есть всего четыре кареты скорой помощи. На перевозку травмированных их не хватает из-за больных коронавирусом.

"У меня больше вопрос к нашим неравнодушным. Мимо проехали десятки, сотни машин. Неужели не нашлось того, кто завезет ее собственным транспортом. То есть, люди виноваты, что не оказали медпомощь? Не утрируйте. Человек два часа лежал, а если бы еще два часа машина не ехала", – заявил главврач.

Правоохранители внесли сведения об инциденте в ЕРДР. В полиции пообещали проверить, действительно ли ни одна из "скорых" не имела возможности приехать на вызов и спасти женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе на полном ходу перевернулась скорая помощь после столкновения с внедорожником.

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