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На Киевщине женщина умирала под стенами мэрии, "скорая" не приехала

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Кияни
14,7 т.
На Киевщине 'скорая' не приехала на вызов

На Киевщине "скорая" не приехала на вызов. 24 Канал

В Фастове Киевской области женщина в судорогах и луже крови полтора часа пролежала под стенами мэрии, но "скорая" так и не приехала на вызов.

Ей пытались помочь десятки местных жителей, которые неоднократно звонили на горячую линию "101". В итоге травмированную отвезли в больницу полицейские, а через трое суток она умерла, сообщает "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщине стало плохо в центре Фастова, она упала и ударилась головой о бордюр, падала в обморок и билась в судорогах.

"Я не выдержал. Вызвал тоже скорую. Они сказали: "А, Фастов. Мы в курсе". Я говорю, что человек умирает. А они мне: "Мы же не можем положить травмированную с коронавирусным", – рассказал очевидец инцидента Александр Савчук.

Местные жители боялись, что травмированная умрет у них на глазах. Отвезти в больницу ее хотели на собственном авто, но переживали, что травмируют еще больше. От безысходности горожане позвонили в полицию.

"Мы неоднократно звонили, на что оператор говорил, что все кареты заняты. Положили на покрывало, которое люди дали, и отвезли в Фастовскую больницу", – рассказал патрульный инспектор Дмитрий Маринич, приехавший на вызов.

В приемном отделении больницы женщина пролежала еще два часа, и только потом ее направили на компьютерную томографию. Через три дня пациентка умерла от отека головного мозга.

Родные умершей написали заявление в полицию и обвинили врачей в непредоставлении медицинской помощи. Равнодушием медиков "скорой" также возмущены фастовчане.

Главный врач Фастовской ЦРБ Андрей Герцун озвучил свою версию событий. По его словам, на район с населением 80 тысяч человек есть всего четыре кареты скорой помощи. На перевозку травмированных их не хватает из-за больных коронавирусом.

"У меня больше вопрос к нашим неравнодушным. Мимо проехали десятки, сотни машин. Неужели не нашлось того, кто завезет ее собственным транспортом. То есть, люди виноваты, что не оказали медпомощь? Не утрируйте. Человек два часа лежал, а если бы еще два часа машина не ехала", – заявил главврач.

Правоохранители внесли сведения об инциденте в ЕРДР. В полиции пообещали проверить, действительно ли ни одна из "скорых" не имела возможности приехать на вызов и спасти женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе на полном ходу перевернулась скорая помощь после столкновения с внедорожником.

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Украинаскорая помощь
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