На Киевщине вспыхнул новый серьезный пожар: сгорело пять зданий. Видео

Глеб Иванов Кияни 19:26, 25.04.2020 Обновлено: 19:27, 25.04.2020

В Киевской области 25 апреля возник пожар травяного настила и камыша, который распространился на жилые дома.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Инцидент произошел в селе Старые Безрадичи Обуховского района. Издание PavlovskyNews опубликовало видео пожара (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В результате пожара уничтожено 3 хозяйственные постройки и 2 дачных дома. Спасено 5 жилых домов. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет.

ГСЧС в Telegram

Как отметили в ГСЧС, к тушению были привлечены 23 человека личного состава и 6 единиц техники спасателей. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 18:04 пожар был локализован. Продолжаются работы по ликвидации.

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