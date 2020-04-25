В Киевской области 25 апреля возник пожар травяного настила и камыша, который распространился на жилые дома.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Инцидент произошел в селе Старые Безрадичи Обуховского района. Издание PavlovskyNews опубликовало видео пожара (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
В результате пожара уничтожено 3 хозяйственные постройки и 2 дачных дома. Спасено 5 жилых домов. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет.
ГСЧС в Telegram
Как отметили в ГСЧС, к тушению были привлечены 23 человека личного состава и 6 единиц техники спасателей. Жертв и пострадавших нет.
По состоянию на 18:04 пожар был локализован. Продолжаются работы по ликвидации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Также лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
Огонь в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
Но потом появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.
В Чернобыльской зоне по состоянию на 21 апреля спасатели продолжали тушить участки тления.
Под Киевом 23 апреля вспыхнул масштабный лесной пожар. По словам свидетеля, ЧП произошло недалеко от села Катюжанка, что в Вышгородском районе.
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