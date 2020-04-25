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25 апреля • обновлено в 19:37
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На Киевщине вспыхнул новый серьезный пожар: сгорело пять зданий. Видео

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В Киевской области 25 апреля возник пожар травяного настила и камыша, который распространился на жилые дома.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Инцидент произошел в селе Старые Безрадичи Обуховского района. Издание PavlovskyNews опубликовало видео пожара (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В результате пожара уничтожено 3 хозяйственные постройки и 2 дачных дома. Спасено 5 жилых домов. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет.

Сгорело пять зданий: на Киевщине вспыхнул новый серьезный пожар

ГСЧС в Telegram

Как отметили в ГСЧС, к тушению были привлечены 23 человека личного состава и 6 единиц техники спасателей. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 18:04 пожар был локализован. Продолжаются работы по ликвидации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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