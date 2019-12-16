На Киевщине возобновила работу точка незаконного сбыта песка: что известно

У поселка Кийлив Бориспольского района Киевской области возобновила работу точка незаконного сбыта песка.

Как отметили на Facebook-странице общественной организации "Спільна варта", местные жители неоднократно обращались в милицию, СМИ, органов государственной власти с требованием прекратить произвол.

В ОО напомнили, что неоднократно писали о деятельности компании "Позитив", принадлежащей гражданину Вячеславу Эберле. Одной из последних новостей является открытие уголовного производства в отношении него в Оболонском районе Киева по поводу гибели человека.

На Киевщине возобновила работу точка незаконного сбыта песка Facebook / Общественная организация "Спільна варта"

"А пока, несмотря на отсутствие каких-либо разрешительных документов, нарушение правил эксплуатации гидротехнических сооружений и дорог, другое целевое назначение земельного участка, недовольство общества и поселкового совета и еще много нарушений, во властных кабинетах района предпочитают видеть происходящее в пределах Кийливського поселкового Совета. Вопрос только один – сколько это сейчас стоит?", – отметили в "Спільній варті".

На Киевщине возобновила работу точка незаконного сбыта песка Facebook / Общественная организация "Спільна варта"

На Киевщине возобновила работу точка незаконного сбыта песка Facebook / Общественная организация "Спільна варта"

На Киевщине возобновила работу точка незаконного сбыта песка Facebook / Общественная организация "Спільна варта"

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Киевщине случаи хищения песка уже стали обыденностью.

В селе Плесецкое Киевской области еще в августе раскрыли новую схему хищения недр предприятием "Плисецкий гранитный карьер".

А в сентябре "песчаные нелегалы" показали себя в Вышгороде. Компания, на чье имущество был наложен судебный арест, снова начала вывозить из своих складов песок.

В следующем месяце в Голосеевском районе Киева возле реки Конек зафиксировали еще один факт незаконной добычи песка.

"Нелегалы" сбили коптер Общественной организации "Стоп коррупции", когда съемочная группа приехала, чтобы зафиксировать на видео реку Конек, русло которой было изменено из-за работы песчаных браконьеров.

OBOZREVATEL подробно выяснил, как и за что воюют песчаные браконьеры в Киеве.

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