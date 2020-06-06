На Киевщине водитель въехал в песочницу, где играли дети: появилось видео

В селе Святопетровское Киевской водитель автомобиля задним ходом заехал на детскую площадку, паркуясь. Машина разнесла песочницу, детей от травм спасли считанные сантиметры.

Как сообщает ТСН, инцидент произошел несколько дней назад, а сейчас появилось видео ЧП, которое зафиксировали камеры наблюдения жилого комплекса.

Так, на кадрах видно, как мужчина садится в "Фольксваген" и вдруг сдает назад прямо в площадку, где играют дети. Старшие успели отскочить, а маленьким, которые играли в песочнице, повезло – авто разбило конструкцию рядом, а не въехало в ребенка.

На Киевщине водитель въехал в песочницу, где играли дети Telegram Киев Оперативный

Сообщается, что один из жителей ЖК не дал водителю скрыться и вызвал полицию. Очевидцы предполагают, что он перепутал переднюю и заднюю передачи.

В сюжете отмечается, что проблема заставленных машинами детских площадок существует давно и никак решается. Сейчас дети продолжают играть на этой площадке, ее ничем не огородили, а машины продолжаются парковаться вплотную.

Соседи отмечают, что такая парковка – здесь норма. Ссоры с автомобилистами и обращения в ОСМД не помогли.

В свою очередь водители жалуются, что получить место стоянки в этом ЖК трудно, поэтому и паркуются таким образом. Они предложили огородить детскую площадку забором.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за неправильную парковку забрали Rolls-Royce за 11 млн. Его засняли на платформе эвакуатора.